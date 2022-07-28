Аварія сталась на блокпості, що на виїзді з міста Нововолинськ

На виїзді з Нововолинська сержант поліції спричинив смертельну ДТП, у якій загинули двоє людей. Водій намагався об'їхати авто, що якраз проходило перевірку, і під час цього збив двох правоохоронців. Внаслідок аварії загинув 40-річний дільничий офіцер поліції та 20-річний нацгвардієць. У ДБР уточнили, що в момент ДТП водій був тверезий.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця управління ДБР у Львові Тетяна Муравель, аварія сталась близько 21:00 у середу, 27 липня. На тимчасовому контрольно-пропускному пункті при виїзді з Нововолинська сержант поліції, який був за кермом Opel, спробував на швидкості об'їхати автомобіль, який проходив перевірку.

Водій не врахував дорожньої обстановки і наїхав на поліцейського та нацгвардійця, які стояли на блокпості. Від травм обоє загинули на місці. Як уточнила Тетяна Муравель, загиблому поліцейському було 40 років, а нацгвардійцю – 20 років. Відомо, що поліцейський, що став причиною цього трагічного випадку, їхав на особистому автомобілі і перебував поза службою. За попередньою інформацією, він був тверезий.

В автомобілі також перебувало двоє пасажирів. Одного з травмами доправили до лікарні.

«Слідчі територіального управління ДБР затримали водія автомобіля . Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб», – зазначила Тетяна Муравель.

Зазначимо, що санкція ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох осіб) передбачає від п'яти до десяти років тюрми.

У прес-службі поліції Волині додають, що внаслідок аварії загинув 40-річний дільничий офіцер Ковельського райуправління поліції Ігор Мороз. Відомо, що у нього залишилось двоє дітей.

Також згодом прес-служба військової частини Нацгвардії, що у Луцьку, уточнила, що в аварії загинув 20-річний молодший сержант Максим Куць.