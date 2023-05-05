Водій за кермом Opel намагався на швидкості об'їхати автомобіль на блокпосту

Суд призначив шість років ув'язнення 22-річному поліцейському, який влітку минулого року на смерть збив двох людей. Як зазначила у коментарі ZAXID.NET речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич, окрім цього, суд на три роки заборонив чоловікові сідати за кермо.

Зазначимо, що аварію чоловік скоїв ввечері 27 липня минулого року. На блокпості при виїзді з Нововолинська сержант поліції, який був за кермом Opel і в той вечір перебував поза службою, спробував на швидкості об'їхати автомобіль, який проходив перевірку.

Однак водій не врахував дорожньої обстановки і наїхав на 40-річного поліцейського Ігора Мороза та 20-річного нацгвардійця Максима Куця, які стояли на блокпості. Від травм обоє загинули на місці. В автомобілі також перебувало двоє пасажирів, одного з них із травмами доправили до лікарні.

Нововолинський міський суд виніс вирок у цій справі в четвер, 4 квітня. 22-річного чоловіка визнали винним у порушенні ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб) і призначили йому шість років ув'язнення. Крім того, йому на три роки заборонили сідати за кермо. Додамо, що максимально йому загрожувало до десяти років ув'язнення.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.