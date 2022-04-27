Капітану Яворівського відділу поліції Юрію Т. оголосили підозру в спричиненні ДТП з трьома загиблими, яка трапилася увечері 25 квітня в Мостиськах. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зранку 27 квітня за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомили про підозру у вчиненні аварії в.о. начальника сектору одного із районних відділів, капітану поліції Львівщини. Він був за кермом Renault Trafic та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ-1117.

Прокуратура не розголошує прізвище підозрюваного, проте з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про керівника сектору кадрового забезпечення Яворівського відділу поліції Юрія Т. Поліцейські затримали його у Яворові 26 квітня та передали слідчим Державного бюро розслідувань, які проводять досудове розслідування.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання підозрюваному найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК ), Юрію Т. загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.