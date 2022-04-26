У Мостиськах сталася смертельна ДТП за участі автомобілів ВАЗ-1117 та Renault Trafic

У понеділок увечері, 25 квітня, у місті Мостиська на Львівщині сталася ДТП за участі легковика ВАЗ-1117 та мікроавтобуса Renault Trafic. Унаслідок аварії загинули троє людей, ще двоє травмовані.

У ДСНС Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 20:40 на трасі Львів-Шегині у місті Мостиська. Там зіткнулися автомобілі ВАЗ-1117 та Renault Trafic.

Унаслідок ДТП загинули водій та пасажир ВАЗ-1117. Також травмовано ще трьох пасажирів цього автомобіля. Постраждалих у важкому стані госпіталізовано до лікувального закладу, де одна пасажирок померла.

Рятувальники деблоковували тіла загиблих з понівечених автомобілів. Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.