Троє людей загинули у ДТП легковика і буса в Мостиськах
Водій та пасажир ВАЗ-1117 загинули на місці, ще одна пасажирка цього авто померла в лікарні
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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У Мостиськах сталася смертельна ДТП за участі автомобілів ВАЗ-1117 та Renault Trafic
У понеділок увечері, 25 квітня, у місті Мостиська на Львівщині сталася ДТП за участі легковика ВАЗ-1117 та мікроавтобуса Renault Trafic. Унаслідок аварії загинули троє людей, ще двоє травмовані.
У ДСНС Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 20:40 на трасі Львів-Шегині у місті Мостиська. Там зіткнулися автомобілі ВАЗ-1117 та Renault Trafic.
Унаслідок ДТП загинули водій та пасажир ВАЗ-1117. Також травмовано ще трьох пасажирів цього автомобіля. Постраждалих у важкому стані госпіталізовано до лікувального закладу, де одна пасажирок померла.
Рятувальники деблоковували тіла загиблих з понівечених автомобілів. Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.
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