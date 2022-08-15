Аварія сталась на виїзді з міста Чортків у напрямку Тернополя

На виїзді з Чорткова перекинувся бензовоз, внаслідок чого водій вантажівки отримав серйозні травми. Чоловіка у важкому стані доправили до лікарні. Причини виникнення аварії поки що невідомі, їх з'ясовує поліція. Наразі рух цією ділянкою дороги перекритий.

Аварія сталась близько 17:30 у понеділок, 15 серпня, на виїзді з Чорткова у напрямку Тернополя. «За попередніми даними, водій бензовоза раптово перетнув зустрічну смугу руху та виїхав на узбіччя, де транспортний засіб перекинувся. Водія у важкому стані доправили до лікарні», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Тернопільщини.

На місці події працюють рятувальники, які усувають наслідки перекидання автоцистерни. Судячи з фотографій, які опублікувала прес-служба ДСНС, перекинулась вантажівка компанії WOG.

Рух на ділянці дороги допоки перекритий, його регулюють патрульні поліцейські. Правоохоронці просять врахувати ситуацію та планувати свій маршрут в об’їзд місця ДТП.