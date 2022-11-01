Вантажівка DAF збила жінку між селами Бережне та Савчин

У Червоноградському районі вантажівка збила 46-річну жінку на дорозі. Від отриманих травм місцева мешканка загинула на місці. Про це повідомили у прес-службі поліції Львівщини.

ДТП сталася 31 жовтня близько 20:15 на дорозі Жовква–Ковель між селами Бережне та Савчин Червоноградського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 32-річний водій вантажівки DAF збив 46-річну мешканку одного з сіл Червоноградського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм жінка померла на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.