Юнак на мотоциклі в'їхав у гужову підводу, що рухалась у попутному напрямку

У селі Підріччя на Волині внаслідок зіткнення з гужовою підводою загинув 16-річний мотоцикліст. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, юнак в'їхав у фіру, яка їхала у попутному напрямку. Від важких травм він помер у реанімації.

Як повідомила прес-служба поліції, аварія сталась у неділю, 30 жовтня, в селі Підріччя Камінь-Каширського району. 16-річний місцевий мешканець, ймовірно, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із гужовою підводою.

«Підліток отримав тілесні ушкодження, у реанімаційному відділенні районної лікарні він помер», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).