Легковик в'їхав у навантажувач з дровами. Внаслідок зіткнення машину фактично зім'яло

На Волині 23-річна водійка Volkswagen загинула внаслідок зіткнення з вантажівкою УРАЛ. За попередньою версією поліції, ДТП сталась через те, що жінка не впоралась з керуванням і в'їхала у припаркований лісовоз. Постраждалу ще встигли доправити до лікарні, але травми виявились несумісними з життям.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у понеділок, 24 жовтня, між селами Березовичі та Микуличі Зимнівської громади.

«23-річна жителька Володимирського району, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, ймовірно, не впоралась з керуванням та в'їхала у навантажувач Урал, який стояв на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП водійка Volkswagen отримала тілесні ушкодження, від яких згодом померла у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Наразі невідомо, чи перебувала водійка у стані алкогольного сп'яніння, це з'ясують згодом.