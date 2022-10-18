На перехресті водій мікроавтобуса не надав перевагу в русі мотоциклісту

На перехресті у місті Рожище зіткнулись мікроавтобус та мотоцикл з водієм і пасажиром. Внаслідок аварії 25-річний водій мотоцикла загинув на місці. Також постраждав його 25-річний пасажир, чоловіка госпіталізували у лікарню.

Аварія сталась у понеділок, 17 жовтня, на вулиці Мостовій у Рожищі. «65-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, збив 25-річного мотоцикліста. Від отриманих травм постраждалий помер на місці», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Волині.

Пасажира мотоцикла, 25-річного жителя міста Рожище, доправили до лікарні. Який його стан, наразі невідомо.

Місцевий телеканал «Аверс» опублікував відео з камери спостереження, яка зафіксували момент ДТП. На відео видно, як на перехресті мотоцикл в'їхав у бус, перекинувся, а після цього загорівся.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення. Наразі невідомо, чи перебував хтось з водіїв у стані алкогольного сп'яніння, це з'ясують під час слідства.