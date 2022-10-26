Аварія сталась ввечері на вулиці Тараса Шевченка у Ковелі

У Ковелі поліція розшукала 26-річного водія, який збив пішохідку на проїжджій частині. Відомо, що жінка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. За попередньою інформацією, водій був тверезий. Деталі ДТП з'ясовує поліція.

Аварія сталась на вулиці Тараса Шевченка у Ковелі в вівторок, 25 жовтня. Водій збив 62-річну пішохідку, яка переходила проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Через травми постраждала звернулася за допомогою до медиків. Натомість водій поїхав з місця.

Поліція розпочала розшуки порушника. «Співробітники Ковельського районного управління поліції спільно із працівниками Управління патрульної поліції оперативно встановили, що до вчинення ДТП причетний автомобіль Volkswagen Golf. За кермом транспортного засобу перебував 26-річний житель селища Люблинець», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Волині.

За попередньою інформацією, чоловік був тверезий. Автомобіль вилучили та відправили на арештмайданчик. Наразі справу кваліфікують за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми).