«Швидка» транспортувала пацієнта до лікарні та їхала з маячками і звуковим сигналом

П’ятеро людей постраждали внаслідок ДТП з автомобілем «швидкої» на перехресті вулиць Свободи та Прибузької у Хмельницькому. За попередніми даними, водій кросовера Acura не пропустив «швидку», яка везла пацієнта на госпіталізацію. Авто медиків їхало з проблисковими маячками. Внаслідок ДТП різні травми отримали п’ятеро людей – пацієнт із супроводжуючим і троє працівників «швидкої». У поліції про цю ДТП наразі нічого не повідомляють.

За інформацією прес-служби ДСНС у Хмельницькій області, аварія сталася вранці вівторка, 1 листопада, на перехресті вулиць Свободи та Прибузької.

«Автомобіль Acura зіткнувся з каретою швидкої допомоги з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом. Від удару кросовера «швидка» перекинулася на перехресті. На момент зіткнення у кареті перебували пацієнт, водій та медперсонал», – йдеться у повідомлені.

У службі порятунку додають, що, за попередніми даними, внаслідок ДТП постраждали п’ятеро людей. Рятувальники допомогли водієві «швидкої» дістатися назовні, очистили проїжджу частину від паливно-мастильних матеріалів. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.