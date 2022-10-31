Хмельницький суд оштрафував водія електросамоката, який наїхав на пішохода на переході і втік. Його судили за двома статтями: вчинення ДТП та втеча з місця аварії. Відомо, що водій свою провину визнав. Суд призначив йому 3,4 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові Хмельницького міськрайонного суду, ДТП сталась надвечір 18 серпня. На вулиці Кам'янецькій водій електросамоката KOBI наїхав на пішохода, який переходив дорогу по регульованому пішохідному переході у попутному напрямку. Після зіткнення водій поїхав з місця.

У постанові не зазначено, чи сильно травмувався пішохід. Винуватець ДТП до суду не прийшов, однак подав письмову заяву, що визнає вину.

Суд дійшов до висновку, що водій самоката винен у порушенні двох статей КУпАП: ст. 124 (вчинення ДТП без потерпілих) та ст. 122-4 (втеча з місця ДТП). Відтак йому призначили 3,4 тис. грн штрафу.

Також винуватець ДТП повинен сплатити 496 грн судового збору. Постанова поки не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що 13 вересня Хмельницька міськрада затвердила правила користування електросамокатами. В одному з пунктів йдеться, що водії повинні переводити самокат у руках через пішохідні переходи.