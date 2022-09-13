Хмельницька міськрада встановила обмеження на рух електросамокатів. У межах міста максимальна швидкість, яку дозволено набирати самокату, становить 20 км/год. Відповідне рішення депутати Хмельницької міськради прийняли на сесії 9 вересня, повідомляє прес-служба міськради. Порядок використання легких електричних засобів передбачає такі основні правила: Їздити потрібно на велодоріжках чи велосмугах, а у разі їхньої відсутності – по правій смузі проїжджої частини;

Встановлене обмеження швидкості до 20 км/год;

Дітям до 10 років можна їхати на електросамокаті у супроводі дорослих, а дітям від 10 до 16 років самостійно їздити можна лише на тротуарах, пішохідних доріжках з дотриманням швидкості до 10 км/год;

На пішохідному переході потрібно переводити самокат в руках;

Заборонено перевозити пасажирів;

Заборонено їздити у навушниках, чи відволікаючись на телефон;

Заборонено паркувати електросамокат на велодоріжках, пандусах, зупинках, та на тротуарі, ширина якого менша за 1,5 м. Зазначимо, що у зв'язку з масовим поширенням електросамокатів подібні правила приймають у різних містах України. До прикладу, 6 вересня мерія Франківська обмежила рух електросамокатів у центрі та парку до 20 км/год.

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