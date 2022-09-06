Мерія обмежила швидкість самокатів у центрі Івано-Франківська, а також у парку Шевченка та на міському озері. Як заявив заступник мера Руслан Гайда, чиновники звернулися за підтримкою до компанії Bolt і там надали згоду на зниження швидкості. Водночас наразі не уточнюють, чи компанія просто рекомендуватиме користувачам обмежити швидкість, чи змінить програмне забезпечення у самих самокатах.

Як у вівторок, 6 вересня, повідомило «Суспільне», обмежити швидкість самокатів до 15 км/год вирішили на території парку імені Тараса Шевченка та біля міського озера. За словами заступника міського голови Івано-Франківська Руслана Гайди, міська влада звернулася до оператора прокату самокатів компанії Bolt щодо обмеження швидкості, оскільки використання самокатів не врегульоване на державному законодавчому рівні. Невдовзі мерія звернеться і до інших компаній, які надають послуги з оренди самокатів.

«Bolt на це дав згоду. Ми вибрали місця, де є великі скупчення людей. Іншим операторам прокату самокатів теж надішлемо листи про примусове зниження швидкості до 15 км/год в центральній частині міста, в парку і на міському озері», — повідомив заступник міського голови Руслан Гайда.

Зазначимо, компанія Bolt запустила послугу прокату електросамокатів у Франківську лише місяць тому — у серпні 2022 року. Крім Bolt у місті є ще кілька компаній, які надають самокати в оренду, зокрема Ecos, який працює в Івано-Франківську з липня 2020 року.

Додамо, обмеження на швидкість руху на електросамокаті вже діють у Львові — до 20 км/год велодоріжками та до 10 км/год тротуарами. У Києві також є обмеження швидкості до 20 км/год, крім того, деякі оператори прокату електросамокатів ввели обмеження на швидкість до 14 км/год в деяких зонах, а також визначили зони, де рух на електросамокатах заборонений: при заїзді в таку зону самокат автоматично вимикається.