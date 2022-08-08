Галицький районний суд Львова визнав винним у порушенні ПДР водія прокатного електросамоката, який збив 5-річного хлопчика у центрі Львова. Його оштрафували на 850 грн, але чоловік подав апеляцію.

Як вказано у постанові суду, ДТП трапилась ввечері 12 червня біля Львівського університету на вул. Університетська,1. Чоловік їхав на прокатному електросамокаті Bolt та збив дитину, що відійшла від групи людей. У матеріалах справи не вказано, де саме трапилась ДТП: на тротуарі, чи проїжджій частині.

Унаслідок зіткнення 5-річний хлопчик був госпіталізований у міську дитячу лікарню з забійною раною чола та був прооперований.

У суді водій елекросамоката не визнав свою вину. Чоловік заявив, що, побачивши дитину, яка вийшла з групи людей, загальмував та повернув ліворуч, що об’їхати її. Потім почув плач та зупинився, щоб надати допомогу. Водій електросамоката переконаний, що протокол про адмінправопорушення не містить доказів про порушення ним ПДР.

Проте, дослідивши усі матеріали справи, суддя Христина Мисько визнала водія електросамоката винним у порушенні ПДР та оштрафувала на 850 грн. Чоловік не погодився з постановою суду та подав апеляцію.