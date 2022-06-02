За кермом ВАЗу перебував 19-річний водій

У селі Ясень Івано-Франківської області внаслідок зіткнення із ВАЗ-21099 загинув 39-річний чоловік на електросамокаті. За попередніми даними, аварія сталася на смузі руху автомобіля. Постраждалий отримав численні травми, його доставили до лікарні, однак через якийсь час чоловік помер.

Як у середу, 1 червня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про ДТП у селі Ясень правоохоронці отримали пізно ввечері у вівторок, 31 травня.

«Поліцейські з’ясували, що 19-річний водій автомобіля ВАЗ-21099 здійснив наїзд на 39-річного чоловіка, який рухався на електросамокаті. Попередньо, відбулося лобове зіткнення на смузі руху водія», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок аварії водій електросамоката отримав численні травми. Чоловіка терміново госпіталізували до лікарні, однак врятувати його не вдалося. За даними правоохоронців, 19-річний водій ВАЗ за кермом перебував тверезим.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі із забороною керувати автомобілями на три роки. Наразі правоохоронці призначили кілька технічних експертиз для встановлення усіх обставин аварії. Розслідування триває.