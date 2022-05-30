Правоохоронці наразі встановлюють причини аварії

На трасі поблизу Волочиська внаслідок ДТП загинув 74-річний водій Ford Focus, мешканець Кременчука. Відомо, що автомобіль зіткнувся із мікроавтобусом Volkswagen T4 під керуванням 33-річного мешканця Кіровоградської області. Водій Volkswagen та двоє його пасажирів госпіталізовані. Поліція встановлює всі обставини аварії.

Як у понеділок, 30 травня, повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області, ДТП сталася на трасі у селі Гарнишівка поблизу Волочиська ще у суботу, 28 травня. «Близько 15:35 відбулось зіткнення між автомобілями Ford Focus під керуванням 74-річного жителя Кременчука та Volkswagen T4, за кермом якого перебував 33-річний житель Кіровоградської області», — йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок ДТП водій Ford Focus від отриманих травм загинув на місці. Водій Volkswagen T4 та двоє його пасажирів, мешканців Миколаєва, отримали травми. Всім потерпілих госпіталізували до Волочиської лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.