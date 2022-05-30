Юнака доставили до лікарні, травми виявилися несумісні з життям

19-річний водій BMW, мешканець села Горохолина, загинув унаслідок зіткнення з відбійником у селі Старуня Богородчанського району. Аварія сталася вранці у понеділок, 30 травня. Постраждалого водія з понівеченої машини дістали рятувальники. Як повідомили ZAXID.NET у поліції, від отриманих травм юнак помер у реанімації Богородчанської лікарні.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про ДТП у селі Старуня Солотвинської територіальної громади рятувальники отримали о 05:58 у понеділок, 30 травня.

«Прибувши до місця виклику, працівники Служби порятунку за допомогою спеціального інструменту деблокували постраждалого з легкового автомобіля BMW, його надалі було передано працівникам екстреної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні ДСНС.

У прес-службі поліції Івано-Франківської області ZAXID.NET повідомили, що 19-річний водій BMW помер у реанімації Богородчанської лікарні. Юнак був мешканцем села Горохолина Богородчанського району. Правоохоронці уточнили, що за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого).