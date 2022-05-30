У ДТП на трасі Дрогобич-Стрий постраждали семеро людей
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
0 0
Від удару автівки з'їхали в кювет
У Дрогобицькому районі між двома автомобілями трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали семеро людей. Аварія трапилася 29 травня о 15:30 біля с. Нижні Гаї Дрогобицького району.
«Між с. Райлів Стрийського району та с. Нижні Гаї Дрогобицького району на автодорозі сполученням Стрий-Дрогобич відбулося зіткнення двох автомобілів Volkswagen Golf та Opel Vectra», – повідомили у ДСНС Львівщини.
В аварії травмувалися семеро людей, їх доставили до Стрийської центральної лікарні.
Рятувальники відімкнули акумулятор машин.
Обставини аварії встановлює поліція.
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter