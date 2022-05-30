Від удару автівки з'їхали в кювет

У Дрогобицькому районі між двома автомобілями трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали семеро людей. Аварія трапилася 29 травня о 15:30 біля с. Нижні Гаї Дрогобицького району.

«Між с. Райлів Стрийського району та с. Нижні Гаї Дрогобицького району на автодорозі сполученням Стрий-Дрогобич відбулося зіткнення двох автомобілів Volkswagen Golf та Opel Vectra», – повідомили у ДСНС Львівщини.

В аварії травмувалися семеро людей, їх доставили до Стрийської центральної лікарні.

Рятувальники відімкнули акумулятор машин.

Обставини аварії встановлює поліція.