29-річний п'яний водій в'їхав у припаркований автомобіль

У п’ятницю вночі, 27 травня, у Львові п’яний 29-річний водій автомобіля Renault Clio в’їхав у припарковане авто. Рівень алкоголю у крові винуватця ДТП у більше ніж 12 разів перевищував допустиму норму.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що близько 22:00 ночі на вул. Кульпарківській водій автомобіля Renault Clio пошкодив припаркований автомобіль Volkswagen LT. 29-річий винуватець аварії, мешканець Львова, пояснив патрульним, що таким чином він паркував свій автомобіль.

У водія виявили велику дозу алкоголю в крові

У чоловіка патрульні виявили очевидні ознаки алкогольного сп‘яніння. Він цього факту не заперечував та розповів, що через ДТП у нього стався стрес і він вирішив випити.

Перевірка на стан сп’яніння в медичному закладі показала результат – 2,48 проміле, що в 12,4 раза перевищує допустиму норму. На водія склали протокол за порушення ПДР, що спричинило ДТП (ст. 124) та за керування у стані сп’яніння (ч. 4 ст. 130 КУпАП). Водієві загрожує штраф у 34 тис. грн або адмінарешт з позбавленням прав на три роки.

За останній тиждень поліцейські виявили близько 30 водіїв за кермом у стані сп‘яніння.