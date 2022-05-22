Ввечері 21 травня у Львові водій вдарив два автомобілі і втік з місця пригоди. Патрульні його відшукали. Водій виявився нетверезим.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, ДТП трапилася близько 22:00 на вулиці Хвильового. Водій легковика допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat та Skoda Superb і втік з місця пригоди.

«Прибувши на місце події, патрульні почали обстежувати прилеглі території. Неподалік поліцейські виявили автомобіль Renault Laguna, який мав механічні пошкодження. Його власником виявився 25-річний мешканець Львівщини. Під час спілкування з водієм, поліцейські виявили у нього очевидні ознаки алкосп’яніння», – повідомили у патрульній поліції.

Інспектори перевірили водія за допомогою алкотестера Drager. Результат – 1,67 проміле.

На порушника склали адмінматеріали за нетверезе водіння, порушення ПДР і ДТП, втечу з місця події та відсутність страхового полісу.