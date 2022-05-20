Водій мопеда та його пасажир впали на проїжджу частину вулиці

Вночі 20 травня перехожий помітив, як водій і пасажир мопеда впали в центрі Львова. У водія були явні ознаки сп’яніння. Очевидець затримав порушника і викликав поліцію.

Інцидент трапився близько 1 ночі на вулиці Підвальній.

«Небайдужий громадянин повідомив, що затримав двох осіб, які їхали на мопеді в стані алкогольного сп’яніння. Він повідомив, що водій скутера не впорався з кермуванням та впав із пасажиром на дорозі, чим і привернув його увагу», – розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Поліцейські перевірили 24-річного водія мопеда, який мав видимі ознаки алкосп’яніння, на алкотестері Drager. Результат показав 2,39 проміле.

На львів’янина патрульні винесли дві постанови та протокол: за нетверезе кермування, за водіння без прав та без шолома.