29-річний водій мопеда Yamaha Jog врізався в зупинку та разом з пасажиркою потрапив до лікарні

У понеділок, 16 травня, у селі Тур’є на Львівщині п’яний 29-річний водій мопеда Yamaha Jog в’їхав в зупинку громадського транспорту. У результаті водія та його пасажирку з травмами госпіталізували до лікарні.

У поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 16:00 на вул. Центральній у селі Тур’є Самбірського району. 29-річний місцевий мешканець на мопеді Yamaha Jog не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту.

У результаті водій мопеда та його 25-річна пасажирка, жителька Стебника, травмовані – їх було доправлено до лікарні. Про тяжкість травм в поліції не уточнюють.

За даними правоохоронців, водій мопеда перебував у стані алкогольного сп’яніння. За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення ПДР особами у стані сп’яніння за(ч.1 ст.286-1 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Окрім того, 16 травня сталися ще дві ДТП за участю скутериста та мотоцикліста, троє людей опинилися в лікарні.