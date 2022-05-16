Мотоцикліст помер у лікарні ввечері після ДТП

У Чернівцях 45-річний мотоцикліст в’їхав у бетонну стіну приватного будинку. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. Відомо, що чоловік був без свідомості, через якийсь час від отриманих травм мотоцикліст помер.

За даними прес-служби поліції Чернівецької області, ДТП сталася у неділю, 15 травня, на вулиці Кармелюка. За кермом мотоцикла Zongshen перебував 45-річний мешканець Чернівців.

«Правоохоронці з’ясували, що водій мотоцикла Zongshen не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну стіну приватного будинку по вулиці Кармелюка. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні без свідомості. Увечері від отриманих травм чернівчанин загинув», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).