У селі Мамаївці внаслідок зіткнення Mercedes-Benz і Volkswagen загинув 40-річний мешканець Чернівецького району, який був водієм Volkswagen. За кермом іншого автомобіля перебував 29-річний працівник поліції. Він та його 18-річна пасажирка отримали травми. Керівництво обласної поліції призначило службове розслідування.

За інформацією прес-служби поліції Чернівецької області, ДТП сталася ввечері п’ятниці, 13 травня, у селі Мамаївці, що неподалік Чернівців. Під час ДТП 40-річний водій Volkswagen отримав травми, несумісні з життям. У 29-річного водія Mercedes-Benz медики діагностували політравму, а в його 18-річної пасажирки – перелом стегна.

«За кермом одного із транспортних засобів перебував співробітник територіального підрозділу обласного управління Нацполіції. Його разом із пасажиркою медики госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями», – уточнюють у поліції.

Досудове розслідування за цим фактом проводить Державне бюро розслідувань. Керівництво Нацполіції у Чернівецькій області призначило службове розслідування.