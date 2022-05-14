Від удару загинув 22-річний водій Volkswagen Golf та двоє його пасажирок

Внаслідок зіткнення Volkswagen Golf і вантажівки Renault поблизу Сваляви загинули троє людей. Аварія сталася на трасі «Київ – Чоп» у селі Ганьковиця. За даними патрульної поліції, 22-річний водій легкового авто на швидкості виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із фурою. Від удару на місці ДТП одразу загинули пасажирки Volkswagen Golf – двоє дівчат віком 18 та 19 років. Водій помер по дорозі в лікарню.

Як у суботу, 14 травня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, виклик про автомобільну аварію в селі Ганьковиця Свалявського району надійшов рятувальникам ввечері п’ятниці, 13 травня. За інформацією ДСНС, на трасі «Київ – Чоп»зіткнулися Volkswagen Golf і вантажівка Renault. Внаслідок ДТП загинули троє людей. За даними поліції це 18 та 19-річні пасажирки Volkswagen Golf загинули на місці аварії, 22-річний водій помер у швидкій.

«Близько 18:40 до служби порятунку надійшла інформація про ДТП на автодорозі міжнародного значення М-06 Київ-Чоп поблизу с. Ганьковиця, за участю вантажного автомобіля Renault та легкового автомобіля Volkswagen Golf. Внаслідок ДТП загинуло 3 особи: 2004, 2003 та 2000 років народження», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Фото видання «Район. Свалява» та прес-служби поліції

Як пізніше зазначили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Закарпатської області, водій Volkswagen на швидкості виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою Renault.

«У салоні легковика, окрім водія, перебували ще двоє пасажирок 18 та 19 років, які загинули на місці ДТП. 22-річний водій Volkswagen загинув у кареті швидкої медичної допомоги», – додають у патрульній поліції.