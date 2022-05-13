Хлопець протягом десяти днів перебував на лікуванні у Рівненській області

17-річного Вадима Скрипця з Чернігова, який постраждав у автокатастрофі з бензовозом на Рівненщині, відправили на лікування в Італію. У юнака 60% опіків тіла, у європейській клініці йому надаватимуть необхідну допомогу. Відомо, що опіки хлопець отримав, намагаючись врятувати свою матір з палаючого салону.

Про переїзд хлопця до Італії повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль у п'ятницю, 13 травня. Він зазначив, що ОВА вдалось домовитись з декількома спеціалізованими клініками у Європі, де могли надати допомогу хлопцю. Юнак вирішив пройти лікування у медзакладі в Італії.

«Разом з головою Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом швидко зібрали всі необхідні документи. І вже сьогодні вранці відправили Вадима, в супроводі польської бригади швидкої, в місто Жешув. Звідти планується переліт в Італію. Триматимемо зв’язок з Вадимом і далі», – зазначив Віталій Коваль.

Нагадаємо, що 17-річний Вадим Скрипець з Чернігова постраждав в масштабній автокатастрофі, яка сталася ввечері 3 травня на Рівненщині. Тоді на трасі «Київ–Чоп» зіткнулись мікроавтобус, бензовоз та рейсовий автобус, що прямував з Харкова до Польщі. У салоні перебувало 35 пасажирів: 24 з них загинули, решта отримали поранення.

17-річний хлопець намагався врятувати свою матір із палаючого салону, втім, сам отримав 60% опіків тіла. З найближчих родичів у нього залишились лише тітка та хрещений.