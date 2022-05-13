Внаслідок зіткнення BMW з ВАЗ загинула восьмимісячна дитина, також двоє пасажирок ВАЗ травмувались

Апеляційний суд посилив покарання 39-річному мешканцю Рівного, який в квітні 2020 року спричинив смертельну ДТП біля Рівного. Водій, перебуваючи під дією наркотиків, зіткнувся з ВАЗ, внаслідок чого загинуло восьмимісячне немовля. Також постраждали дві жінки. Суд першої інстанції призначив йому чотири роки тюрми, втім, прокуратура подала апеляцію і домоглась суворішого покарання.

Про вирок Рівненського апеляційного суду стало відомо у п'ятницю, 13 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури області. У суді прокурор довів, у квітні 2020 року водій автомобіля BMW 520I, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, спричинив ДТП неподалік села Великий Житин Рівненського району. В місці, де організовано рух по колу, він не надав перевагу в русі автомобілю ВАЗ-2106, який рухався по головній дорозі.

У результаті ДТП загинула восьмимісячна дитина, ще дві жінки отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Усі вони були пасажирками автомобіля ВАЗ-2106.

У січні 2022 року Рівненський райсуд призначив йому чотири роки позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки. Окрім того, було частково задоволено цивільні позови потерпілих. Втім, прокуратура вимагала суворішого покарання.

«Прокуратура, не погоджуючись із таким вироком, подала апеляційну скаргу. Рівненський апеляційний суд пристав на доводи прокурора і призначив нове покарання: сім років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами на три роки», – йдеться у повідомленні.