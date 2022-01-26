Родина з Рівного їхала з дітьми у гості на Великдень і потрапила в ДТП

Рівненський райсуд призначив чотири роки позбавлення волі 39-річному водію BMW за смертельну ДТП, внаслідок якої загинуло немовля. Під час зіткнення водій перебував під дією наркотиків і на ділянці з круговим рухом поблизу Рівного не пропустив автомобіль ВАЗ, який рухався по головній дорозі. Травм зазнали також мама і бабуся загиблого немовляти. Прокуратура уже заявила, що оскаржуватиме цей вирок як надто м’який.

Про вирок водію, який у стані наркотичного сп’ яніння допустив смертельну ДТП, Рівненська обласна прокуратура повідомила у середу, 26 січня. «У квітні 2020 року водій, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння і керуючи при цьому автомобілем BMW 520І, рухаючись по автомобільній дорозі з боку с. Великий Житин Рівненського району в напрямку Рівного у місці, де організовано рух по колу, не надав перевагу в русі автомобілю ВАЗ-2106, який рухався по головній дорозі, та допустив зіткнення з ним», — ідеться у повідомленні прокуратури.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 8-місячна дівчинка, яка перебувала в автомобілі ВАЗ. Травм зазнали ще дві пасажирки ВАЗу, мама та бабуся немовляти. За кермом перебував 49-річний рівнянин Ігор Єфімов, в салоні ВАЗу були також батько загиблої дитини та 9-річна дівчинка, донька водія. Родина їхала на Великдень у гості.

Суд визнав водія винним, засудив до 4 років позбавлення волі та позбавив на 3 роки права керувати транспортними засобами. Цивільні позови потерпілих задовольнив частково.

Прокуратура з вироком не погодилася і заявляє, що оскаржуватиме його. «Ми вважаємо, що судом призначено покарання, яке явно не відповідає ступеню тяжкості вчиненого злочину та особі винного», —зазначено також у повідомленні.