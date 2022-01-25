Винуватець аварії поблизу села Трибухівці залишився неушкодженим

П'ять років позбавлення волі отримав 30-річний винуватець ДТП із двома загиблими на Тернопільщині. Аварія у селі Трибухівці неподалік Чорткова сталася ще у вересні 2019 року, коли мешканець Львівщини під час обгону вчинив лобове зіткнення із зустрічним авто. Внаслідок удару загинули 56-річний водій та 68-річний пасажир Opel Kadett, а ще троє пасажирів отримали важкі травми. Через два роки після інциденту Бучацький райсуд затвердив покарання винуватцю цієї ДТП.

Аварія на поблизу села Трибухівці трапилася після обіду 1 вересня 2019 року. Житель Львівщини, який керував автомобілем Opel Vectra зіткнувся із зустрічним авто Opel Kadett. Слідчі встановили, що винуватець аварії мав намір обігнати ще один транспортний засіб, який рухався попереду. Однак чоловік не встиг здійснити маневр і зіткнувся із зустрічною машиною.

У прокуратурі Тернопільської області ZAXID.NET розповіли, що в момент ДТП в авто Opel Kadett перебували водій та троє пасажирів. Від сильного удару у водія і пасажира, який сидів попереду, розірвалися внутрішні органи та серце. Чоловіки померли на місці аварії до приїзду швидкої допомоги. «Ще двоє пасажирів Opel Kadett отримали численні переломи кінцівок, струс мозку. Також травми отримала і 22-річна пасажирка Opel Vectra», – додала речниця прокуратури області Леся Долішня.