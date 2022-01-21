Один з поліцейських отримав важкі травми

Тернопільські патрульні потрапили у ДТП на околиці Тернополя під час переслідування порушника. Під час проїзду кільця правоохоронці не впоралися з керуванням і в'їхали в бетонну стіну будівлі. Як повідомила ZAXID.NET прес-служба патрульної поліції, внаслідок зіткнення один із поліцейських отримав важкі травми і зараз перебуває в лікарні.

ДТП на виїзді з Тернополя сталася близько 04:25. За 25 хв до того патрульний екіпаж помітив BMW на іноземній реєстрації, який порушував правила дорожнього руху. Оскільки водій не реагував на вимогу правоохоронців зупинитися, поліцейські почали його переслідувати.

«Патрульний екіпаж почав переслідування порушника. Поліцейські намагалися його наздогнати, однак під час цього на великій швидкості водій патруля не впорався з керуванням на кільцевій розв'язці і в'їхав в бетонну конструкцію споруди, яка призначена для технічних потреб», – розповіла ZAXID.NET прес-секретарка патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська.

Автомобіль залишили на місці ДТП, поки ДБР не з'ясує усі обставини

Внаслідок ДТП один поліцейський отримав тілесні ушкодження. Бригада медиків доправила його в одну із лікарень міста на лікування. Інший правоохоронець травм в ДТП не отримав.

Наразі патрульне авто залишили на місці пригоди. Там працюють фахівці Державного бюро розслідувань, які мають вивчити усі обставини ДТП. У патрульній службі зазначили, що правоохоронець, який керував службовою машиною, має стаж водіння понад три роки.