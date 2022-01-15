Скутериста зупинили за порушення ПДР, але виявилося, що він ще й п’яний

В Івано-Франківській області п’яний водій скутера з Косівського району намагався дати хабар патрульним поліцейським, кинувши 100 євро в їхній автомобіль. Проти водія вже відкрили кримінальне провадження за спробу хабарництва, повідомила в суботу, 15 січня, поліція Івано-Франківської області.

Інцидент стався 14 січня у селі Смодна. Поліцейські зупинили скутериста за порушення правил дорожнього руху, але згодом з’ясувалося, що він був п’яним. Драгер показав у його організмі 0,74 проміле алкоголю.

«Під час складання адміністративних матеріалів за керування напідпитку правопорушник запропонував правоохоронцям винагороду, аби уникнути відповідальності. Інспектори декілька разів попередили чоловіка про кримінальну відповідальність, проте це його не зупинило. У салон службового автомобіля порушник жбурнув 100 євро», – повідомили у поліції.

Фото поліції Івано-Франківської області

Для документування злочину інспектори викликали слідчих, які вже відкрили проти скутериста кримінальне провадження за статтею про підкуп службової особи. Також на нього склали протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.