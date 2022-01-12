Фото з грибами у маршрутці оприлюднили пасажири

У Калуші у всіх місцевих маршрутках, які перевозять пасажирів, перевіряють дотримання санітарних норм. Таке доручення дали через те, що в одному з автобусів пасажири виявили на підлозі цілу колонію грибів. Рішення про необхідність перевірки ухвалили під час оперативної наради у середу, 12 січня.

Про доручення заступника Калуського міського голови Мирослава Тихого перевірити місцеві маршрутки повідомило видання «Вікна».

«Необхідно провести перевірку усіх транспортних засобів, які задіяні до пасажирських перевезень загального користування у Калуші через той кричущий факт, що був опублікований у соцмережах. Водії і підприємці повинні розуміти, що повинні дезінфікувати підлогу. Зараз пандемія і такі речі неприпустимі у нашому транспорті в місті», – заявив Мирослав Тихий.

Рішення провести перевірку у маршрутках Калуша чиновники ухвалили після того, як на сторінці «Я люблю Калуш» пасажири оприлюднили світлини з грибами, які ростуть на підлозі місцевої маршрутки. У дописі йшлося, що вартість проїзду у Калуші з 1 січня зросла до восьми гривень, а належних умов для проїзду так і немає. Також пасажири припускали, що поява колонії грибів свідчить про те, що салон автобуса не лише не дезінфікують, але й належним чином не прибирають.