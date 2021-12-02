Жінку, яка знаходилась у будинку з чадним газом, врятували сусіди

У селі Студінка біля Калуша від отруєння чадним газом помер 38-річний чоловік. Його бабуся, яка була разом з ним у приватному будинку, госпіталізована у лікарню у стані середньої тяжкості, повідомили у четвер, 2 грудня, в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

Повідомлення про отруєння людей рятувальники отримали від поліції о 16:00 середи 1 грудня. «Від працівників поліції Калуського ВП ГУ НП в області надійшло повідомлення проте, що в приватному житловому будинку по вул. С.Стрільців в с. Студінка, Калуської ТГ відбулось отруєння чадним газом в побуті двох осіб, з них одна особа 1983 року народження загинула, у жінки 1932 року народження стан середньої важкості», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту населення.

Як розповіла виданню «Вікна» староста Студінського старостинського округу Марія Стасюк, у середу, 1 грудня, сусіди помітили, що вікна в кімнаті будинку темні, відчинили хату і виявили мертвого чоловіка. Люди перекрили газ до пічки. Жінка, бабуся померлого, була жива і її госпіталізували у лікарню Калуша.