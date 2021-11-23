Чоловік помер не приходячи до тями

У Калуші від переохолодження помер бездомний чоловік. Його госпіталізували з діагнозом переохолодження в стані коми до місцевої лікарні. Чоловік помер не приходячи до тями, повідомили у вівторок, 23 листопада, в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

У Калуші зафіксували другу смерть від переохолодження протягом листопада. Наразі дані чоловіка уточнюються, проте відомо, що він був бездомний. «До КНП «Калуська ЦРЛ» госпіталізовано громадянина без постійного місця проживання з діагнозом – переохолодження, кома. Громадянин не приходячи до свідомості помер», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту.

Додамо, що 17 листопада у Калуській лікарні від переохолодження помер 62-річний чоловік. Рятувальники знайшли його у закритому приміщенні та передали лікарям, але протягом доби чоловік помер у реанімаційному відділенні. Це була перша смерть від переохолодження у Івано-Франківській області в 2021 році.