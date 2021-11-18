Чоловік помер через добу після госпіталізації до лікарні

У Калуській лікарні від переохолодження помер 62-річний чоловік. Рятувальники знайшли його у закритому приміщенні та передали лікарям, але протягом доби чоловік помер у реанімаційному відділенні. Це перша смерть від переохолодження у Івано-Франківській області в 2021 році.

Про літнього мешканця Калуша, якого доставили у місцеву лікарню з переохолодженням, повідомили в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА. Рятувальники знайшли чоловіка у вівторок, 16 листопада. Через те, що у калушанина був діагноз важке переохолодження, його направили в реанімацію, через добу чоловік помер.

Як розповів Суспільному начальник управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації Володимир Стебницький, у районах області вже почали облаштовувати пункти обігріву. Завершити цю роботу мають до 22 листопада.

Водночас в Івано-Франківську вже розгорнули сім пунктів обігріву. Шість з них працюють з понеділка до п'ятниці з 8:00 до 18:00, ще один — цілодобово.

Денні пункти обігріву:

міська поліклініка № 1 вул. Чорновола, 59 А;

міська поліклініка № 2 вул. Довга, 42;

міська поліклініка № 3 вул.Франка, 30;

міська поліклініка № 4 вул. Вовчинецька, 196 А;

міська поліклініка № 5 вул. Привокзальна, 17.

стадіон «Рух», вул. Чорновола, 128

Цілодобовий пункт обігріву працює в Івано-Франківську на вулиці Млинарській, 2 на базі Будинку нічного перебування.