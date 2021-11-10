Площа пожежі складала близько 300 м2

У Калуші на території колишнього пункту прийому металобрухту загорівся гараж, у якому стояло 8 автомобілів. Пожежа виникла на вулиці Промисловій. Внаслідок події ніхто не постраждав, проте вогонь знищив будівлю гаража, повідомила прес-служба ДСНС у Івано-Франківській області.

Повідомлення про пожежу калуські рятувальники отримали о 04:35 середи, 10 листопада. До місця виклику направили вогнеборців двох пожежно-рятувальних частини та чергову зміну Оперативно-координаційного центру Управління ДСНС.

«На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу будівля була повністю охоплена вогнем, всередині якої знаходилось вісім автомобілів. Площа пожежі складала близько 300 м2. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. Гасіння пожежі ускладнювалося високим пожежним навантаженням, однак рятувальникам вдалось запобігти поширенню вогню», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС у Івано-Франківській області.

Під час гасіння пожежі було врятовано будівлю, яка розташована поруч з гаражем. До ліквідації пожежі було залучено 16 рятувальників та 4 одиниць техніки.