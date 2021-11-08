У селі Ковельського району виникла пожежа у лазні, внаслідок якої загинув 48-річний житель Луцька. Нещасний випадок стався вночі у суботу, 6 листопада, але відомо про нього стало 8 листопада, після повідомлень прес-служб ДСНС та поліції. Відомо, що після святкування троє чоловіків піднялись на другий поверх лазні, але посеред ночі у приміщенні виникло займання. Один з відпочивальників помер на місці, його тіло знайшли рятувальники. Двоє інших чоловіків не зазнали травм. Слідчі відкрили провадження за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.

Як повідомили у прес-службі ДСНС області, виклик про пожежу в селі Кричевичі Ковельського району надійшов о 00:55 у суботу, 6 листопада. Займання виникло у двоповерховому дерев'яному будинку, в якому розташована лазня.

На місці працювали вогнеборці з Ковеля, а також працівники місцевої пожежної охорони села Скулин та Уховецьк. Під час гасіння пожежі надзвичайники знайшли тіло чоловіка.

Прес-служба поліції області повідомила детальніші обставини пожежі. «Після святкування троє чоловіків піднялись на другий поверх лазні відпочивати. Посеред ночі у приміщенні виникла пожежа, попередня причина – порушення пожежної безпеки експлуатації печі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє людей, які перебували у лазні на момент пожежі, не постраждали. Особу ж загиблого чоловіка вдалось встановити. Відомо, що йому було 48 років, чоловік проживав у Луцьку. Приміщення лазні згоріло дотла.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років.