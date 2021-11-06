У ромському таборі в Жидачеві під час пожежі в наметі 6 листопада згоріла однорічна дитина. Про інцидент поліцію повідомила матір загиблого хлопчика, яку правоохоронці затримали через злісне невиконання батьківських обов’язків, їй загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомила поліція Львівщини, 6 листопада до поліції надійшло повідомлення від 23-річної мешканки Закарпаття про те, що в Жидачеві на території табору загинув її однорічний син. Як уточнили ZAXID.NET в прес-службі поліції, йдеться про ромський табір.

«Як встановили правоохоронці, у саморобному наметі з дерев’яним каркасом, обтягнутим поліетиленовою плівкою, жінка запалила саморобну пічку та пішла набирати воду до озера, залишивши дитину без нагляду. Поки матері не було, намет зайнявся і дитина загинула», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали жінку за злісне невиконання батьківських обов’язків, невдовзі суд обере їй запобіжний захід. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Зазначимо, що в грудні минулого року на території ромського табору в Жидачеві вже ставалася подібна трагедія: тоді загинув 33-річний чоловік. Він жив у саморобному дерев’яному шатрі, яке опалював дровами.