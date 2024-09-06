США анонсували новий пакет допомоги для України на 250 млн доларів
США передадуть Україні ракети для систем ППО, бронетехніку, протитанкову зброю тощо
У п’ятницю, 6 вересня, Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет допомоги для України на суму 250 млн доларів [понад 10 млрд грн]. До нього увійдуть ракети для систем ППО, бронетехніка, протитанкова зброя тощо. Про це йдеться у повідомлення міністерства оборони США.
Зазначається, що з 2021 року це 65 пакет допомоги для України, який надасть адміністрація Джо Байдена з запасів Міністерства оборони. До нового пакета допомоги увійшли:
- ракети RIM-7 і допомога для ППО;
- ракети Stinger;
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- підривне обладнання та боєприпаси.
Крім того, США передадуть патрульні катери та морське навчальне обладнання. Також до пакета допомоги увійшли запчастини, допоміжне обладнання та транспорт.
Нагадаємо, 6 вересня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» повідомив, що Німеччина разом з Данією і Нідерландами передадуть на потреби Збройних сил України 77 танків Leopard 1A5. Крім цього, Берлін передасть Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000.