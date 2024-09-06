До нового пакету допомоги від США увійшли бойові машини піхоти Bradley

У п’ятницю, 6 вересня, Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет допомоги для України на суму 250 млн доларів [понад 10 млрд грн]. До нього увійдуть ракети для систем ППО, бронетехніка, протитанкова зброя тощо. Про це йдеться у повідомлення міністерства оборони США.

Зазначається, що з 2021 року це 65 пакет допомоги для України, який надасть адміністрація Джо Байдена з запасів Міністерства оборони. До нового пакета допомоги увійшли:

ракети RIM-7 і допомога для ППО;

ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

підривне обладнання та боєприпаси.

Крім того, США передадуть патрульні катери та морське навчальне обладнання. Також до пакета допомоги увійшли запчастини, допоміжне обладнання та транспорт.

Нагадаємо, 6 вересня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» повідомив, що Німеччина разом з Данією і Нідерландами передадуть на потреби Збройних сил України 77 танків Leopard 1A5. Крім цього, Берлін передасть Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000.