«Балатон-фест» відбудеться після річної перерви

У суботу, 7 вересня, з 12:00 до 19:00, у Замарстинівському парку Львова відбудеться сьомий благодійний «Балатон-фест», під час якого збиратимуть гроші на потреби ЗСУ. Організатори підготували для дорослих, підлітків та дітей майстер-класи, лекції, практикуми тощо. Крім цього, підготували ярмарок зі смаколиками та виробами місцевих майстринь.

«Ми повертаємо сусідське свято після річної перерви. І цього разу робимо його тихим, але пізнавальним. Події, в яких живемо, вплинули й на наповнення фестивалю. Тому у нас можна буде почути лекції на різні теми із психологами. Зокрема, як повернути здоровий сон, давати раду своїм емоціям, спробувати садотерапію і навчитись розвивати стресостійкість. А ще радимо захопити килимок для йоги, бо з неї розпочнемо свято», – розповіли організаторки фестивалю.

Повну програму можна переглянути за посиланням. Для відвідувачів також підготували майстер-клас від школи дронів та скандинавської ходьби маршрутами оздоровчих стежок у парку. Впродовж дня лікарі екстреної медицини катастроф розповідатимуть домедичну допомогу, а інструкторка з тактичної медицини покаже, як має виглядати аптечка у цивільних.

Окремо діятиме програма для дітей. Вони зможуть розважитись на художніх майстер-класах від мережі дитячих клубів Шевченківського району.