Ярина Базилевич загинула 4 вересня 2024 року

У Львові 7 вересня відбудеться фестиваль «Молодвіж», який організатори присвятять 21-річній Ярині Базилевич, її двом сестрам Дарії та Емілії, матері Євгенії, які загинули внаслідок обстрілу Львова 4 вересня. Ярина Базилевич була програмною менеджеркою «Молодвіжу» та працювала над підготовкою фестивалю.

«Ми не дозволимо Росії забрати пам’ять про неї, її сестричок Дарії та Емілії, мами Євгенії. Тому команда організаторів ухвалила рішення присвятити цей захід їм. Молодвіж Пам’яті. Програма поділена на блоки "Припиняй", "Продовжуй", "Починай", "Підтримуй". Замість вечірньої програми буде Вечір Памʼяті сімʼї Базилевич», – розповіли організатори.

Повна програма фестивалю «Молодвіж» 7 вересня

Зазначимо, що на цьогорічний «Молодвіж» запросили 83 спікерів. Це військові, громадські активісти, політики, журналісти та лідери думок. Зокрема, запланований виступ ексміністра економіки Павла Шеремети, релігієзнавця та громадського діяча Мирослава Мариновича, ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна, блогера та волонтера Сергія Стерненка, волонтерки Меланії Подоляк тощо.

Додамо, що вхід на «Молодвіж» безкоштовний. Щоб відвідати подію потрібно зареєструватися за посиланням.