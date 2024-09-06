Підопічні Унаї Мельгоси продовжують демонструвати 100%-й результат

У п'ятницю, 6 вересня, молодіжна збірна України з футболу в боротьбі за вихід на чемпіонат Європи в Ризі приймала Сербію. Підопічним Унаї Мельгоси вдалось вирвати перемогу, пропустивши першими.

Кваліфікація Євро-2025, група F

Україна U-21 – Сербія U-21 – 2:1

Голи: Волошин, 34, Ярмолюк, 57 (п.) – Баздар, 7

Вже на старті зустрічі Україна пропустила – після навісу з кутового м’яч зрикошетив від нашого гравця і Баздар добив його у сітку. «Синьо-жовті» кинулись відігруватись і створили низку моментів – Квасниця, Волошин і Крупський могли вписати своє ім’я до протоколу, але відверто не щастило.

Зрештою, кількість переросла у якість і в середині тайму Волошин відновив статус-кво: фантастичну діагональну передачу за спини захисників віддав Батагов і хавбек Динамо в дотик переправив м’яч у сітку. У сербів була спроба від Баздара на останній хвилині тайму, але удар не вийшов.

Після відпочинку Сербія значно додала, але Україна скористалась черговою контратакою : Волошина збили у штрафному і Ярмолюк з пенальті вивів «синьо-жовтих» вперед. Команди обмінялись небезпечними моментами, але найкращий змарнував Федор, за 4 хвилини до завершення матчу влучивши у ліву стійку.

Перемога принесла Україні 21 очко і зміцнила лідерство на вершині турнірної таблиці групи F, Сербія з 10 пунктами залишилась третьою.