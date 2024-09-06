Прощання з сім'єю Базилевичів, яка загинула 4 вересея

У п'ятницю, 6 вересня, у Гарнізонному храмі Петра й Павла у Львові попрощалися з вбитими під час російського обстрілу Євгенією Базилевич та її трьома доньками – 21-річною Яриною, 18-річною Дарією та 7-річною Емілією. Сім'ю поховали на Личаківському цвинтарі. На прощання прийшли сотні львів'ян.

Прощання в Гарнізонному храмі. Фото ZAXID.NET

Євгенія Базилевич працювала маркетологинею, тренеркою з йоги та парфумеркою. Її найстарша донька Ярина Базилевич була випускницею Інституту комп’ютерних наук Львівської політехніки та працювала програмною менеджеркою в офісі «Львів – молодіжна столиця Європи 2025». Дарія Базилевич навчалася на другому курсі культурології Українського католицького університету, а у вільний час займалася у театральній студії та вивчала акторство. Крім цього, всі жінки з сім'ї Базилевичів були пластунками.

Похоронна процесія у центрі міста. Фото ZAXID.NET

Зазначимо, що внаслідок обстрілу живим з сім'ї Базилевичів залишився лише батько Ярослав. Його госпіталізували з пораненнями. Франкознавиця Наталя Тихолоз написала, що Ярослав Базилевич походить з роду Івана Франка.

Сім’ю Базилевичів поховали на Личаківському цвинтарі. Фото ZAXID.NET

Також 6 вересня Львів попрощався з вбитою росіянами медсестрою 5-ї міської поліклініки Іриної Демидовою. Її поховали на кладовищі в Зимній Воді. Підприємця Юрія Арабського, який загинув під час ракетного обстрілу, поховали на Янівському кладовищі.

Додамо, що прощання з загиблим під час атаки колишнім начальником міграційної служби Олександром Погорецьким відбудеться у суботу, 7 вересня. Прощання розпочнеться об 11:00 в каплиці Різдва Івана Хрестителя, що на вулиці Пекарській, 52. Поховають чоловіка на Личаківському цвинтарі.

Нагадаємо, що росіяни 4 вересня завдали комбінованого удару по Львову. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, ще понад 50 отримали поранення.