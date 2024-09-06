Внаслідок російського обстрілу на Сумщині загинула жінка, ще четверо людей отримали поранення

Вдень п’ятниці, 6 вересня, російські військові завдали авіаудару по Сумській області. Внаслідок атаки загинула жінка. Про це повідомили у прокуратурі Сумщини.

За даними слідчих, росіяни близько 15:00 атакували селище Краснопілля, застосувавши для цього три керовані авіабомби. Ціллю окупантів стала інфраструктура населеного пункту.

Внаслідок обстрілу загинула 66-річна місцева жителька. Також внаслідок атаки отримали травми четверо людей, серед них – 15-річна дівчина. Пошкоджень зазнали 15 приватних будинків.

Прокуратура Сумської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 31 серпня, російські окупанти ракетою «Іскандер» атакували колону зерновозів на дорозі «Суми-Харків» поблизу села Верхня Сироватка Сумського району. Внаслідок обстрілу загинув 23-річний водій вантажівки, ще четверо водіїв отримали поранення.