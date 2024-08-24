Наслідки влучання ворожого дрона в автівку цивільних на Сумщині, 24 серпня

Зранку неділі, 24 серпня, російські війська обстріляли з дрона цивільне авто на Глухівщині, що у Сумській області. Унаслідок атаки загинуло молоде подружжя, повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, атака сталась близько 8 години. Окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку, яка рухалась по трасі «Кіпті-Глухів-Бачівськ», унаслідок чого 35-річний водій та його 34-річна дружина загинули. У коментарі «Суспільному» голова Есманської громади Сергій Мінаков розповів, що напередодні, 23 серпня, подружжя евакуювало із села Сопич своїх дітей.

Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством(ч. 2 ст. 438 ККУ). Триває документування наслідків обстрілів.

Додамо, згодом прокуратура Сумщини повідомила, що ворог з артилерії обстріляв Великописарівську громаду на Сумщині. Унаслідок обстрілу загинула 59-річна місцева жителька.