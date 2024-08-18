Ворог авіабомбою атакував Сумський район

Удень неділі, 18 серпня, росіяни скинули керовану авіабомбу на місто Білопілля в Сумській області. Попередньо, унаслідок атаки одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомила обласна військова адміністрація в Telegram.

«На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Під завалами будівель можуть бути люди», – розповіли в адміністрації.

Доповнено о 19:00. У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що близько 16:00 авіаційна авіабомба влучила в будинок місцевих жителів. 33-річний господар загинув, його 11-річна донька отримала серйозні поранення. Також поранені 55-річна жінка та 63-річний чоловік. Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначимо, зранку 17 серпня російська армія завдала ракетного удару по житловому кварталу Сум. Унаслідок влучання ракети по місту поранень зазнали двоє людей. Відомо, що пошкоджені 10 будинків та понад 50 автомобілів, 369 вікон та 4 дверей.

Окрім того, ворог 17 серпня трьома авіабомбами атакував Ворожбу та Білопілля на Сумщині. У Ворожбі внаслідок удару пошкоджено місцеве підприємство та приватні будинки. У Білопіллі поранено чоловіка та жінку віком 40 років. Також відомо про пошкоджену станцію техобслуговування, автівки та приватні будинки.