Росіяни протягом доби скинули прикордонні населені пункти області 56 КАБів

У четвер, 8 серпня, росіяни атакували Сумщину керованими авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, у тому числі дитина. Про це розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Росіяни атакували село Могриця керованими авіаційними бомбами близько 11:00. За словами начальника Сумської ОВА Володимира Артюха, окупанти вдарили по будівлі школи. Внаслідок атаки загинули двоє рідних братів 23 та 6 років. Вони перебували на подвір’ї біля школи. Прокуратура Сумської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також Володимир Артюх розповів, що в інших районах Сумської області внаслідок російської атаки отримали травми двоє людей.

За словами начальника Сумської ОВА, загалом росіяни протягом доби скинули прикордонні населені пункти області 56 керованих авіабомб.

«Безпрецедентна кількість ударів. Такої кількості за одну добу Сумщина ще не знала. Тому рішення було ухвалено вчора на випередження: щоб зберегти життя людей, було визначено п'ять громад, 23 населені пункти, з яких обов'язково мають люди виїхати. На жаль, сім'я загиблих сьогодні людей учора відмовилася від виїзду», – зазначив Володимир Артюх.

Як повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, обов’язкова евакуація проводиться з Краснопільської, Миколаївської сільської, Миропільської, Юнаківської та Хотінської громади.