Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню для удару по місту

У суботу, 27 липня, російські окупанти завдали артилерійського удару по місту Глухів на Сумщині. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 10 людей, серед яких – діти, повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.

У місті зафіксували 12 вибухів. За даними ОВА, для атаки окупанти застосували РСЗВ. У коментарі «Суспільному» голова громади Надія Вайло уточнила, що удару завдали по центру міста.

«Внаслідок обстрілу, попередньо травмовано 10 людей, з яких 6 – діти. Одна жінка і дитина – у важкому стані», – повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.

На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Наслідки атаки окупантів наразі уточнюються.

Доповнено. Близько 16:30 у МВС повідомили, що внаслідок атаки загинув 14-річний хлопець. Ще 13 людей отримали поранення, серед них – семеро дітей.

Нагадаємо, 21 липня росіяни атакували комбайн, який збирав урожай на Сумщині. Внаслідок атаки загинув комбайнер, а його помічник отримав поранення.