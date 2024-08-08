Через обстріл постраждала місцева лікарня

У четвер, 8 серпня, російські окупанти вчергове атакували артилерією Нікополь. Цього разу снаряд влучив по території місцевої лікарні, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки по лікарні отримав поранення 50-річний чоловік. За його життя боролися медики, проте він помер від отриманих ушкоджень.

«Пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередач», – повідомив Сергій Лисак.

Нагадаємо, 2 липня росіяни здійснили обстріл Нікополя, внаслідок якого загинули дві жінки, а ще дев’ятеро людей отримали поранення. Серед постраждалих – двоє хлопців 9 та 17 років. Крім того, пошкоджень зазнали житло місцевих мешканців, а також заклади освіти та місцева амбулаторія, магазини, авто та салон краси.

20 липня внаслідок російської атаки у Нікополі загинув 44-річний чоловік, ще одна жінка Покровської громади отримала поранення.